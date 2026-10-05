Alerta meteorológica en cuatro regiones del país: DMC prevé hasta 50 mm de agua caída este martes

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó este lunes por la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá precipitaciones intensas en cuatro regiones del país.

Las precipitaciones moderadas a fuertes se desarrollarán desde la madrugada del martes 6 de octubre hasta la tarde de aquella jornada, debido a un ciclón extratropical que impactará a la zona centro y sur de Chile.

De acuerdo con la alerta de la DMC, se esperan precipitaciones de hasta 50 milímetros durante el martes en los sectores afectados por el nuevo sistema frontal.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa)

Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Revisa los montos estimados de lluvia:

Cabe recordar que la entidad también emitió un aviso por probabilidad de tormentas eléctricas desde la Región de Coquimbo hasta la del Biobío durante los próximos días.