Balacera de Año Nuevo en Puente Alto deja dos heridos: Permanecen fuera de riesgo vital

El ataque ocurrió la tarde del 1 de enero en las afueras de una vivienda. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales.

Una balacera registrada durante la tarde del jueves 1 de enero dejó a dos personas heridas en la comuna de Puente Alto, en un hecho ocurrido en plena celebración de Año Nuevo.

El ataque se produjo en las afueras de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Covadonga con Rada de Iquique, donde dos hombres fueron abordados y baleados por sujetos que luego se dieron a la fuga.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Sótero del Río y el SAPU San Gerónimo, respectivamente. De acuerdo con la información policial, ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

¿Qué dijo Carabineros?

Carabineros concurrió al sitio del suceso una vez que tomó conocimiento del hecho y halló una gran cantidad de evidencia balística en el lugar.

Posteriormente, los funcionarios realizaron la entrada y registro del inmueble afectado, donde hallaron armamento, municiones y un chaleco antibalas.

El capitán Óscar González, subcomisario de servicio de la 66ª Comisaría de Puente Alto, confirmó los hallazgos realizados en el domicilio tras el procedimiento policial.

El Ministerio Público instruyó el trabajo de equipos especializados de Carabineros para esclarecer la dinámica del ataque y dar con los responsables del hecho.