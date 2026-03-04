Bad Bunny envía emotivo a Chile tras su paso por el país: También compartió canción de Los Prisioneros

A través de su cuenta de Instagram, el puertorriqueño alabó la escena musical chilena de reguetón, recordó sus primeros conciertos en el país y además prometió que cantará un tema cuando vuelva.

Luego de casi dos meses de su último concierto en Chile, el cantante puertorriqueño Bad Bunny dejó un mensaje de su paso por suelo chileno a través de su cuenta de Instagram.

En dicha red social, primero compartió una imagen Chile con la canción Tren al sur, de Los Prisioneros. Posteriormente, compartió otros registros con canciones como Cuático, de Pancho Molina y PELIGROSA de FloyyMenor, además de una foto de un peluche de su perrita Sansa.

Finalmente, compartió una última foto en un avión con una reflexión sobre el país.

En esta, señaló: “Chile, uno de los primeros países que abrazó la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000’s. Por eso no es casualidad que hoy, más de 20 años después, también tengan su propia escena de reguetón y sea exitosa en el mundo”.

“Así como creyeron y apoyaron a muchos y muchos artistas de Puerto Rico, también lo hicieron conmigo desde el 2016 y lo agradezco infinitamente. Jamás olvidaré aquel 2017 que los visité por primera vez; las discotecas, el caupolican, hasta llegar a Viña del Mar, el movistar y el estadio nacional. Me han acompañado en cada etapa de mi carrera y eso lo valoro mucho”, añadió.

Finalmente, añadió una referencia luego que el público chileno pidiera públicamente que tocara una canción particular durante sus concierto en enero en el Estadio Nacional.

“GRACIAS POR ESE AMOR TAN BONITO Y ESPECIAL POR TANTOS AÑOS. ALGÚN DÍA CANTAREMOS 120 JUNTOS, LO PROMETO”, remató Bad Bunny en la publicación.