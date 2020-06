VIDEO RELACIONADO – Anuncian sumario en funeral de bailarina de cueca en San Carlos ( 01:31)

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue emplazada por una miembro de la comunidad mapuche en Suiza, quien grabó el momento y lo subió a redes sociales.

En las declaraciones, que se publicaron este domingo, ex presidenta de Chile le pidió a la mujer que dejara de seguirla y hacerle preguntas. Sin embargo, ante la insistencia, contestó a algunos de los cuestionamientos directos a su gestión en La Moneda.

Al ser consultada por el estado de los presos mapuche en el país, Bachelet aseguró que desconoce que algunos de los comuneros se encuentran realizando una huelga de hambre en la Cárcel de Angol.

La ex mandataria puntualizó que desde la ONU le han insistido en no inmiscuirse en profundidad en los temas que afectan a Chile, para no perder el objetivo de su cargo.

Mientras tanto, afirmó que revisará la situación de igual manera. “Los únicos que pueden liberar es la Justicia, ni siquiera los gobiernos. Puedo hacer lo más que pueda, pero no me pidas que libere a los presos, porque no puedo”, sentenció.

“Voy a mirar qué puedo hacer. No puedo compremeter lo que no puedo hacer”, dijo Bachelet.

“Me importa la gente que está ahí, me da mucha pena”, enfatizó.

En tanto, también fue emplazada por su compromiso de cerrar Punta Peuco, cuando en julio de 2017 dijo a CNN Chile que cumpliría todas las promesas que estuvieran en sus manos. La autora del video la criticó haciendo un contraste con el tratamiento que se le da a a los presos indígenas.

“Traté de cerrarlo (…) Hay discriminación, yo entiendo eso. Lo entiendo y me parece tremendo y sé que probablemente no hay justicia igual para los mapuche que para el resto, porque lo he visto en todas las partes del mundo con los pueblos indígenas. Generalmente hay mucho prejuicio y discriminación con los pueblos indígenas”, planteó.

Además, alta comisionada tuvo palabras para referirse a la muerte de la activista mapuche Macarena Valdés, aseverando que, aunque ella era la presidenta en ese entonces, no significa que conociera todos las cosas que pasaban.

Finalmente, sentenció que la “Ley Antiterrorista” fue modificada en su gobierno debido a que era “muy mala”. “Nos dábamos cuenta que era pésima”, cerró.