Tras la muerte de Ángela Jeria a los 93 años, diversas fueron las condolencias y saludos del mundo político que se refirieron al sensible fallecimiento. Sin embargo, la ex presidenta y Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se habría referido al tema hasta esta mañana donde agradeció los gestos de apoyo por su perdida.

Se espera que durante esta jornada llegue al país para despedir a su madre, una férrea defensora de los Derechos Humanos y una mujer excepcional, como la han destacado distintas figuras del mundo político y nacional.

Agradezco a todos por sus mensajes de simpatía y condolencias. — Michelle Bachelet (@mbachelet) July 3, 2020

Una compañera inspiradora

Fue en el contexto del día de la madre y la última edición de Revista Caras donde la ex mandataria quiso homenajear a su progenitora, abriendo su corazón en una emotiva carta.

“Sé que no siempre ha sido fácil ser mi madre, y que la vida discreta y austera que sé que prefieres, a ratos se ve remecida por el camino que yo he elegido. Agradezco que, a pesar de eso, estés siempre junto a mí”, escribió la entonces presidenta.

“En cada acto tuyo y del papá aprendí valores y principios sociales, aprendí a respetar los derechos y hacerme cargo de los deberes, aprendí a no pensar sólo en mí, sino en el colectivo. Y, sobre todo, aprendí de ustedes que en darse hay una enorme fuente de alegría”, agregaría Bachelet.

La ex mandataria recordaría a su madre como “una compañera inspiradora, fuerte, digna y resiliente, pero también una presencia cercana, cariñosa y apoyadora con la que he compartido los grandes procesos de la vida, los estudios, la maternidad, la vida pública”.

Se espera que durante las próximas horas, la Alta Comisionada aterrice en nuestro país, pero aún se sabe con certeza si podrá asistir al funeral ya que un protocolo emitido el 9 de junio por el Minsal indicó que “las personas que ingresen al país, sin importar el país de origen, deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días”.