Aviso por tormentas eléctricas de Coquimbo al Maule: Revisa cuándo ocurrirá el fenómeno y en qué zonas

Por CNN Chile

04.12.2025 / 13:09

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que el fenómeno se extenderá varios días. Revisa los detalles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el norte, centro y centro-sur del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “baja segregada”, ocurriendo entre la tarde del jueves 4 hasta la noche del sábado 6, preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región de Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
  • Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
  • Región Metropolitana (Precordillera, Cordillera)
  • Región de O’Higgins (Precordillera, Cordillera)
  • Región del Maule (Precordillera, Cordillera)

DMC señala qué es un aviso meteorológico

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

