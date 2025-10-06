Avanza en el Senado proyecto que prohíbe tenencia de armas de fuego a personas procesadas por violencia intrafamiliar

La iniciativa pasará a ser discutida en particular.

La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe la tenencia de armas de fuego a personas procesadas por violencia intrafamiliar (VIF).

Ahora deberá ser discutido en particular en las comisiones unidas de Familia, Infancia y Adolescencia y de Mujer y Equidad de Género.

La iniciativa tiene como objetivo el fortalecimiento del régimen de protección de víctimas de VIF, a través de un “marco normativo más estricto en materia de tenencia, porte, uso, adquisición y almacenamiento de armas de fuego, municiones y cartuchos a personas denunciadas, formalizadas, condenadas, o sujetas a una suspensión del procedimiento por violencia intrafamiliar”, según relató a la Sala la senadora Carmen Gloria Aravena.

En detalle, se busca que se pueda avanzar en una mayor regulación del uso de armas de fuego, limitar el porte, uso, adquisición y almacenamiento de armas de fuego en el caso de quienes tengan denuncias, hayan sido formalizados o condenados por VIF.

Además de “establecer la presunción de riesgo inminente cuando el denunciado por violencia intrafamiliar posee armas de fuego; y facilitar la coordinación entre los tribunales de familia y la Dirección General de Movilización Nacional para cancelar y evitar inscripciones de armas de fuego en personas sancionadas por violencia intrafamiliar”.

Durante el debate legislativo, los senadores y senadoras coincidieron en la relevancia de tener un marco normativo más estricto respecto a la tenencia de armas, sobre todo en caso de las personas que tengan antecedentes por violencia intrafamiliar.

En esa línea, plantearon que en el trámite en particular se deberán hacer perfeccionamientos a la iniciativa.