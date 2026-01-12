País senado

Avanza en el Senado proyecto que obliga al personal de Gendarmería a declarar intereses y patrimonio

Por Valentina Sánchez Cárdenas

12.01.2026 / 11:56

La iniciativa indica que la declaración de intereses deberá realizarse mediante una fórmula escalonada en el tiempo, de acuerdo al estamento al que pertenezca.

La Comisión de Hacienda del Senado votó en particular el proyecto de ley que obliga a personal de Gendarmería a hacer declaraciones de intereses y patrimonio. Con la aprobación, quedó en condiciones de ser revisado en Sala.

En la instancia se revisaron normas de su competencia, considerando el trabajo que se desarrolló previamente en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización.

En detalle, en el informe financiero de la iniciativa se señala que los fondos serán destinados a la capacitación del personal que tendrá esta nueva obligación.

“Dado que el número adicional de personas (que deberán ser instruidas) es acotado, puede ser financiado con cargo al presupuesto vigente de Gendarmería; por tanto, estas indicaciones no irrogarán mayor gasto“, indica el texto.

Asimismo, se estipula que todo el personal de la institución, tanto funcionarios de planta como de contrata, deberá “realizar declaración de intereses a través de una fórmula escalonada en el tiempo (4, 8 y 12 meses), según estamento al que pertenezca”.

En la sesión, además, el subsecretario de Hacienda, Ernesto Muñoz, explicó que la propuesta se enmarca en las medidas anticorrupción en la gestión penitenciaria, como parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública.

Actualmente, la institución tiene 20.525 funcionarios —mil oficiales, 14 mil suboficiales y gendarmes, y 4.700 profesionales—, “de los cuales solo un 11,5% está obligado a declarar patrimonios e intereses”.

