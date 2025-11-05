Avanza en el Senado proyecto que obliga a locales de comida ofrecer agua potable gratis a consumidores

La iniciativa será votada en Sala, luego que la Comisión de Salud revisara las indicaciones presentadas.

En condiciones de ser votado en Sala quedó el proyecto que obliga a establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer un vaso de agua potable a los consumidores.

Esto, luego de que la Comisión de Salud del Senado revisara las indicaciones presentadas al texto.

En la sesión, además, se leyó una carta de la Confederación del Comercio Detallista y de Turismo, que manifestó su conformidad con la idea. Aunque precisaron que actualmente se ofrece agua potable si los clientes lo solicitan.

También señalaron que podrán acudir a la comisión luego de concluir una encuesta que realizan entre sus asociados respecto al tema.

Ley del vaso de agua: ¿Qué se propone?

Hasta ahora, los parlamentarios han aprobado que “los establecimientos comerciales cuya actividad consista en la venta de alimentos preparados para consumo dentro del local, tales como restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida deberán poner a disposición de sus clientes, en sus mesas o en proximidad a ellos y sin necesidad de requerimiento previo, un recipiente con agua potable en cantidad suficiente para su consumo”.

Dicha provisión será de carácter gratuito y “será considerada un servicio complementario a la oferta del establecimiento”.

Junto con ello, los senadores acordaron que las multas al texto quedarán asociadas a la gestión de las Seremis del Ministerio de Salud, debido a la fiscalización que ya realizan a los locales donde se expende alimentos.