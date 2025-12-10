Avanza en el Senado el proyecto que extiende beneficios a bomberos en caso de accidentes y enfermedades

La iniciativa recibirá indicaciones hasta el 5 de enero de 2026.

El Senado aprobó en forma unánime y en general el proyecto que facilita el acceso a los beneficios establecidos para bomberos que sufren accidentes o contraen enfermedades en actos de servicio y actividades relacionadas, y que incorpora cobertura en salud mental.

La iniciativa recibirá indicaciones hasta el lunes 5 de enero de 2026, para despejar dudas sobre posible “irrogación de gastos”.

En la Sala, el senador y miembro de la Comisión de Gobierno, Jaime Quintana, entregó el informe del proyecto, el cual busca “actualizar, simplificar y modernizar el régimen de beneficios que protege a los miembros de Bomberos de Chile en caso de accidentes o enfermedades derivadas de actos de servicio o en el desarrollo de labores que tengan relación directa con la institución bomberil, junto con la incorporación de nuevas coberturas médicas”.

El parlamentario comentó que se incluye una definición más amplia de lo que es ser integrante de Bomberos y la inclusión de cadetes o brigadieres en beneficios de gastos médicos desde los 14 años.

En el texto se incorporan de forma explícita beneficios para quienes “acuden a rescates en accidentes de auto y atención de víctimas, comprendiendo la salud mental; e incluye como beneficiarios a bomberos que se encuentren en cuartel e introduce cobertura de aparatos ortopédicos, entre otros”.

Esta actualización corresponde a un “acto de justicia” y “reivindica una tradición que nació, literalmente, de vecinos apagando un incendio con sus propias manos”.

“Estos son beneficios que no son un regalo, son la forma concreta de decirles gracias por lo que hacen día a día“, destacaron los parlamentarios.