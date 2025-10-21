Avanza en el Senado el proyecto que prohíbe el uso de celulares en todos los niveles educativos en los colegios

La iniciativa será discutida en Sala.

La Comisión de Educación del Senado aprobó en particular el proyecto que busca prohibir el uso de celulares en todos los niveles educativos de los colegios.

La iniciativa, que quedó lista para ser discutida en Sala, tiene como objetivo regular y prohibir el uso de dispositivos móviles electrónicos en todos los establecimientos educacionales.

Además, indica que “los reglamentos de los distintos establecimientos educacionales deberán disponer de las medidas necesarias para materializar esta prohibición”.

De todos modos, el proyecto presenta algunas excepciones a la prohibición. Por ejemplo, “si el estudiante presenta necesidades educativas especiales, en las que el uso adecuado de medios tecnológicos de telefonía móvil se considere como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. Esta circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado del estudiante a través de un certificado emitido por un profesional competente”.

También considera situaciones de emergencia, desastre o catástrofe; si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud diagnosticada que “requiera monitoreo periódico a través de medios tecnológicos de telefonía móvil”.

Junto con ello, se tiene en cuenta si “el uso de los dispositivos móviles es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular en los establecimientos educacionales que imparten educación básica o media”.

O si es que “el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal únicamente por razones de seguridad personal o familiar del estudiante”.

La iniciativa señala que esta prohibición se aplicará durante el desarrollo de las actividades curriculares al interior de la sala de clases y “se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo en los casos de excepciones que establece la ley”.

En el caso de la educación media, “el reglamento de los colegios podrá disponer espacios, horarios o actividades específicas en que su utilización sea autorizada”.