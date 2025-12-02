Avanza en la Cámara Baja el proyecto de ley que autoriza a Carabineros el porte permanente de armas

La iniciativa retornó a la Comisión de Defensa tras recibir indicaciones.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que autoriza a carabineros portar armas de fuego permanentemente.

La normativa fue respaldada por 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones. Al ser objeto de indicaciones, retornó a la Comisión de Defensa para su discusión en particular.

El texto estipula que “Carabineros deberá proporcionar a cada uno de sus funcionarios un arma de cargo, la que será de propiedad fiscal y se entregará para su tenencia y porte permanente, dentro y fuera de las reparticiones de la institución”.

Dicho armamento “será de uso exclusivo e intransferible de cada integrante de la institución y sobre ellos recaerá la responsabilidad de su cuidado y custodia”.

Asimismo, tanto las características de las armas, los requisitos para su uso y los protocolos de uso, manejo, custodia y eventual devolución estarán regulados por un reglamento.

A la fecha, la ley limita el porte de armas de servicio a situaciones oficiales y dentro del horario laboral.

De acuerdo a los autores del proyecto de ley, esta situación deja un vacío significativo en la protección personal del funcionario/a fuera de servicio.

Por ello, se plantea que “si bien existen disposiciones reglamentarias en la institución, para posibilitar el porte de armas de servicio en horario ‘de franco’, es necesario que dicha autorización se radique en una norma de mayor jerarquía”.