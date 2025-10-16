Autorizan el retorno de residentes a edificios en Viña del Mar tras dos años de inhabitabilidad

(EFE) – La Municipalidad de Viña del Mar autorizó el retorno de los residentes a dos edificios construidos sobre un parque de dunas, luego de dos años de inhabitabilidad forzada. La medida se adoptó después de que ya no existieran razones técnicas para mantener la orden de desalojo, emitida tras la aparición de una enorme grieta en los cimientos a causa de fuertes lluvias.

La municipalidad aseguró que se obtuvieron todas las certificaciones de organismos públicos y privados competentes, las cuales confirmaron que la edificación no presenta riesgos estructurales. Entre la documentación presentada figuran cartas de las empresas Esval y Chilquinta, que garantizan el normal funcionamiento de los servicios sanitarios y eléctricos.

El fin de la incertidumbre

Para los vecinos del edificio Miramar Reñaca, esta noticia marcó el fin de un periodo de angustia. Manuel Ludueñas, portavoz de los residentes, relató a la prensa local cómo estos dos años estuvieron llenos de trámites interminables y el temor constante a que su hogar se derrumbara o fuera demolido.

Se espera que el primer grupo de residentes comience a regresar a sus departamentos a partir del 3 de noviembre. Este caso reabrió el debate sobre la especulación inmobiliaria en la costa central de Chile, donde se construye en zonas protegidas de alto valor ambiental y riesgo, como las dunas de Concón.