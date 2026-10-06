Autoridades inician cierre del campamento “Latinoamericano” en Maipú: Vivían casi 500 personas

La mañana de este martes, autoridades dieron inicio al cierre del campamento “Latinoamericano” en el eje norte de Camino a Melipilla, en Maipú.

Cabe señalar que el terreno es propiedad del Serviu y corresponde a un bien nacional de uso público. Además, es el lugar donde fue encontrado el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Desde el municipio detallaron que el cierre ocurre luego de un proceso de desalojo en el que las 140 familias que habitaban en el paño salieron de manera progresiva desde julio a la fecha.

En total, había 494 personas que residían en el campamento y, según un catastro realizado en mayo de este año, el 97% eran extranjeras. Del total de hogares, además, el 65% tenía un integrante menor de edad.

Asimismo, se registraron 40 animales: 31 gatos y 9 perros. Para prevenir su abandono, se activó la Red de Hogares Temporales de Mascotas y coordinación con agrupaciones animalistas.

La Municipalidad elaboró un Plan Social para ir en apoyo de los desalojados. Se incumple un aporte económico a las familias, según el tamaño del hogar, con transferencia directa a arrendadores, búsqueda activa de arriendos temporales y traslado o resguardo de enseres.

También se les entregará orientación para procesos migratorios y para la postulación al subsidio de arriendo DS52, junto con hacer seguimiento a niños, niñas y adolescentes para mantener su escolarización, y se hará acompañamiento a personas en situación de discapacidad.

Cierre del campamento “Latinoamericano” en Maipú: Plan de recuperación de Camino a Melipilla

Las autoridades señalaron que con el cierre del campamento se podrá avanzar en el despeje de la calzada norte de Camino a Melipilla.

Este proceso “forma parte del trabajo sistemático desarrollado por la actual administración para la recuperación de espacios públicos, mediante el cierre ordenado y coordinado de distintos campamentos”.

“El Plan de Erradicación del nudo Camino a Melipilla contempla el cierre de la totalidad de los asentamientos de aquí a 2028. Próximamente se cerrarán Villa del Ferrocarril, Vicente Reyes 1 y Vicente Reyes 2″, indicó el municipio.