Autoridades fiscalizarán “rodadas” de motoqueros en Halloween tras convocatorias en redes sociales

El subsecretario de Seguridad recalcó que se realizarán fiscalizaciones interinstitucionales donde se podrán hacer controles migratorios, vehiculares y también de identidad.

Autoridades informaron que fiscalizarán las “rodadas” de motoqueros que podrían ocurrir este viernes, durante la celebración de Halloween.

El año pasado, se registró en distintos lugares de la Región Metropolitana a caravanas de motociclistas que transitaban por las calles disfrazados, provocando ruidos molestos y desórdenes públicos.

Este año, en tanto, se dispuso que estos grupos sean fiscalizados para mantener el orden público y evitar la probabilidad de incidentes de tránsito.

La alcaldesa (s) de Estación Central, María Olga Letelier, detalló que generalmente hacen convocatorias a través de redes sociales, y que “este es un fenómeno que no es de nuestro país, es una tradición propia de otros países que la traen a nuestra comuna y obviamente genera un impacto porque la naturaleza del fenómeno no se comprende”.

Y que “el objetivo es desincentivar que esto ocurra por el impacto negativo que tiene en nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafel Collado, insistió en que se trata de “tradiciones foráneas, pero cuando ocurren en la Región Metropolitana han generado problemas de orden público, problemas de ruido y tránsito, problemas de seguridad, aumentan la sensación de inseguridad”.

Además, señaló que los sujetos generalmente circulan sin usar caso, haciendo ruidos molestos e incluso teniendo actitudes violentas.

En esa línea, informó que habrá distintos puntos de fiscalización interinstitucional, en los cuales se podrán hacer controles migratorios, vehiculares y también de identidad.

Por último, Collado hizo un llamado a la población a respetar el orden público.