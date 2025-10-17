Autor de homicidio contra funcionario de la PDI en 2008 es extraditado desde Paraguay

El sujeto escapó en 2021 desde el recinto penitenciario donde cumplía una condena de 18 años. Pasó por Bolivia, donde fue detenido y huyó, y también por Paraguay, donde se logró su captura y extradición.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó sobre la extradición desde Paraguay del responsable del homicidio de un funcionario de la institución.

El hombre se mantuvo prófugo de la justicia durante cuatro años, luego de en 2021 escapara de un centro penitenciario donde cumplía condena por robo con homicidio en contra del funcionario Marco Gaete Mena en 2008.

El hecho ocurrió cuando el imputado y otro sujeto abordaron al efectivo policial, quien estaba en su tiempo libre y transitaba junto a su pareja por Puente Alto. Al verse intimidado, el efectivo intentó usar su arma de servicio; sin embargo, los sujetos le dispararon y terminó perdiendo la vida, explicó el subcomisario Alex Varela Romero, de OCN Interpol Santiago.

Tras ello, los antisociales intentaron darse a la fuga, pero fueron capturados por las autoridades y condenados a 18 años de prisión. Pero el 2021, mientras el extraditado cumplía condena en Chile, se escapó de la cárcel y salió del país por un paso fronterizo no habilitado rumbo a Bolivia.

En dicho país fue detenido meses después por la comisión de otro delito, pero “también se escapó de las autoridades policiales”. Posteriormente, llegó a Paraguay -también por pasos fronterizos no habilitados- donde nuevamente fue aprehendido como “autor del delito de hurto agravado”.

Luego de ser arrestado, y gracias al trabajo colaborativo entre las oficinas de Interpol de América del Sur, se dio inicio a los trámites judiciales y diplomáticos para su extradición, detalló el subcomisario Varela.

“Como resultado de todo este trabajo colaborativo, el extraditado llegó el día de hoy a Chile, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales de nuestro país”, afirmó.