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Autopista es condenada por no auxiliar a víctima de encerrona: Deberá pagar multa e indemnización

Por CNN Chile

17.03.2026 / 09:28

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El tribunal acogió una demanda presentada bajo la Ley del Consumidor contra la Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente, tras una encerrona ocurrida en julio de 2024. La ruta no registró el incidente ni conservó las grabaciones de seguridad.

La Corte de Apelaciones condenó a la Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente a pagar una multa de 15 UTM a beneficio fiscal y una indemnización de $500.000 a Carolina Pizarro y su amiga, víctimas de una encerrona el 20 de julio de 2024 mientras salían de Américo Vespucio hacia la radial Nororiente.

El fallo acogió la demanda invocando la Ley 19.496 de Protección al Consumidor.

Fallo y cuestionamientos

La demandante demostró que los sistemas de seguridad promocionados por la autopista no funcionaron. “No nos auxilió ese día ni apareció después, me cobró las pasadas por los pórticos de los delincuentes en mi auto”, declaró a LUN, según reportó Radio ADN.

Además, la empresa no tenía registrada la encerrona y las grabaciones de seguridad ya no estaban disponibles al iniciarse el juicio.

Carolina calificó la multa como “irrisoria” y advirtió que “con ese monto hay cero incentivos para que las autopistas quieran invertir en más seguridad”. Desde la concesionaria señalaron que respetan el fallo, pero que la sentencia no se encuentra ejecutoriada, por lo que están atentos a lo que resuelvan los tribunales.

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