Abandonan en pleno Providencia auto con 117 multas, dañado y con revisión técnica vencida desde 2022

El vehículo, un Saab Vector 2.0 con permiso de circulación vencido desde 2017, fue hallado sobre la vereda en la intersección de Nueva Providencia con Los Leones. Funcionarios municipales lo retiraron por obstaculizar el paso peatonal.

Un vehículo con más de un centenar de infracciones fue abandonado en plena comuna de Providencia. Durante la tarde de este jueves, transeúntes reportaron la presencia de un automóvil sobre la vereda en la intersección de avenida Nueva Providencia con Los Leones.

El auto, marca Saab, modelo Vector 2.0, acumulaba 117 multas impagas, además de mantener el permiso de circulación vencido desde 2017 y la revisión técnica caducada desde 2022.

Pese al extenso historial de infracciones, el vehículo no mantenía encargo por robo.

Personal de Seguridad Pública de Providencia acudió al lugar y gestionó la grúa para retirarlo, puesto que estaba obstaculizando el tránsito peatonal.