Aumentan a 5 los muertos por la explosión de camión de gas de Renca

La explosión de un camión de gas en el eje General Velásquez, en la comuna de Renca, ocurrida durante la mañana de este jueves, una nueva víctima, elevando a cinco el número de fallecidos, según confirmó el ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell.

La persona que murió había sido encontrada durante las labores de remoción de escombros tras el accidente que provocó una gigantesca explosión y destruyó parte del sector afectado.

El secretario de Estado sostuvo que son 17 las personas hospitalizadas en estado grave a raíz del incidente.

“Todos ellos están en estado grave. Dos en la Posta Central, uno en el Hospital Félix Bulnes, cinco en la Mutual de Seguridad, dos en la Clínica Indisa, dos en la Asociación Chilena de Seguridad, uno en la Clínica Bupa y tres en la Clínica de RedSalud”, detalló el ministro (s).

Todos los heridos se encuentran identificados y ya se ha contactado a sus familias, según precisó el titular de la cartera de Salud.

Asimismo, añadió: “Seis de estos están con más de 80% del cuerpo afectado y el resto está con más del 50% del cuerpo afectado y, por tanto, son todos casos de alta gravedad”.

También detalló que los dos heridos que permanecen internados en cuidados intensivos de la Posta Central fueron sometidos a una intervención quirúrgica preventiva debido a las quemaduras.

“Su situación está más estable, digamos, pero todavía están con una gravedad importante”, añadió Martorell.