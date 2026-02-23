Aumentan a 10 los fallecidos por explosión en Renca: Gobierno añade que hay 7 pacientes con riesgo vital

Las autoridades informaron de un nuevo fallecido por la explosión en Renca y señalaron que, de los 11 pacientes hospitalizados, 7 se mantienen con riesgo vital aún.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó este lunes a través de un comunicado un nuevo fallecido durante la jornada de este lunes. Con esto, aumentan a 10 las víctimas fatales por la explosión de un camión de Gasco en la comuna de Renca, en Santiago.

La última actualización sobre las víctimas de la explosión en Renca fue publicada a las 18:00 horas por la Subsecretaría, en la que informó del nuevo fallecimiento y lamentó el hecho.

“Acompañamos en este difícil momento a su familia, seres queridos y cercanos, enviándoles nuestra solidaridad y apoyo ante esta irreparable pérdida”, declararon.

Según el comunicado, se trataría de un paciente que “se encontraba recibiendo atención en la Mutual de Seguridad”, quien murió este lunes debido a la gravedad de sus heridas.

El nuevo reporte señaló que actualmente hay 11 pacientes hospitalizados por el accidente en Renca y, de ellos, 7 se mantienen estables, pero en riesgo vital, mientras que 4 ya están en cuidados intermedios.

Hasta ahora hay: