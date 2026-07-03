Auditoría revela fuerte aumento de horas extras en la Municipalidad de Valdivia

A través de una auditoría externa a cargo de la consultora C&S -la cual fue adjudicada a fines del 2025- se reveló que la Municipalidad de Valdivia aumentó el gasto en horas extras entre 2021 y 2024, pasando de $640 millones hasta más de $1.400 millones.

Los casos detectados superan las 40, 60 y hasta las 100 horas extras mensuales por funcionarios, las que se concentran en un grupo acotado de 7 trabajadores.

Pese a este informe, se dio a conocer que no había inconsistencias en el cálculo de las horas de trabajo ni errores en los pagos, sino que existen debilidades en el control interno y la gestión presupuestaria.

Las reacciones no tardaron en llegar, ya que el concejal republicano Renato Chavarría afirmó que oficiará a la actual administración y pedirá mediante transparencia los datos para esclarecer los hechos, según consignó Bío Bío.

Su compañero, Marco Santana, fue más allá, y sostuvo que es necesario reducir los pagos de horas extraordinarias, sobre todo considerando que el municipio implementará una nueva ley de plata en el 2027-8, dijo al citado medio.

Por otro lado, el edil socialista Lucio Sanhueza, dijo que estos pagos están justificados, dado que existe un aumento de trabajadores al interior de la Municipalidad, sumando los pagos a los conductores y quienes trabajan en el invierno en actividades ligadas a la prevención de desastres, afirmó al mismo medio de comunicación.

Según informó Bío Bío, la Alcaldía añadió que la relación entre el pago de horas extras y los salarios disminuyó en los últimos años, pasando de 12% en 2015 a un 8% en la actualidad.

De hecho, el informe sostiene que el municipio mantuvo un adecuado cumplimiento del gasto, e incluso se observa un superávit en los análisis de la administración.