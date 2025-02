“Voy a otros países, la puedo mover, la puedo transar”: Revelan audios que evidencian participación de Parived en Caso Relojes

Los registros incluyen conversaciones con figuras clave, como Estrella Dinamarca, empresaria identificada como líder de una de las organizaciones criminales, y Domingo Jalil, quien financió las compras de Parived a cambio de comisiones.

Este lunes, se dieron a conocer una serie de audios que expone la participación de Marco Antonio López, conocido como “Parived”, en la compra de relojes de lujo y joyas obtenidas de manera ilícita por organizaciones criminales internacionales.

Los audios, publicados por un reportaje de Meganoticias, forman parte de la investigación del denominado Caso Relojes, que reveló las operaciones de una red criminal, que tendría al anticuario y exesposo de Tonka Tomicic en el centro de las operaciones.

Los audios

Son más de 20 mil los registros que fueron analizados por peritos de la PDI y muestran la implicación de Parived en transacciones ilegales, incluyendo conversaciones con personas clave como Estrella Dinamarca, una empresaria con más de 35 años en el negocio de las joyas, identificada por el Ministerio Público como líder de una de las dos organizaciones criminales involucradas.

En uno de los audios, Parived negocia con Estrella Dinamarca sobre la entrega de una piedra de alto valor que planea comercializar en el extranjero, acordando detalles sobre la transacción y el precio.

—Parived: Estrellita, ¿qué novedades me tienes?

—Estrella: Te mostré la piedra, lo que pasa es que yo no soy experta en sacar fotos.

—Parived: Me interesa que me la pases. Mira, yo me voy de viaje mañana en la noche, pero si me la pasas antes, podemos hacer algo. Si me la puedes pasar por cinco días, una semana. Yo vuelvo el día viernes. Yo viajo, la puedo vender, la puedo transar, pero me tienes que dar un precio y ver la calidad.

—Estrella: La calidad de la piedra está impeque. Está impecable. Es letra K, pero es de 4,40 quilates. Voy a ver qué es lo que hago, porque estoy aquí con Domingo (Jalil), o sea, no estoy en este momento con Domingo, pero estamos con un cliente que está en el trato, para ver qué onda. Si no pasa nada, te aviso altiro.

—Parived: Avísame si está en su negocio y me lo pasas y yo la puedo mover, voy a otros países, la puedo mover, la puedo transar o se la puedo dejar a mi señora, pero tengo que verla y mostrársela a un experto que es capo, ¿te tinca?

—Estrella: Sí, yo te aviso y hablamos.

En otro audio, Parived menciona con entusiasmo la adquisición de un reloj de lujo de la marca Tudor, destacando su belleza y la oportunidad de negocio que representa.

Además, en una conversación con Domingo Jalil, conocido como el “rey del artificio”, Parived solicita dinero para la compra de un reloj de lujo, a cambio de una comisión.

Jalil, quien actuaba como financista de la operación, le entrega el dinero en efectivo, a pesar de que el reloj no contaba con caja ni documentación.

—Parived: Dominguito, ¿cómo estás?

—Domingo: Hola, Antonio. Escuálido, escuálido por esta semana.

—Parived: Hoy día tengo la posibilidad de hacer una compra de un reloj bien bonito. Un reloj que me lo venden en nada.

—Domingo: Pero para mañana, poh.

—Parived: Es que no te quiero amarrar, poh. De repente no puedes. ¿Cuánto me puedes pasar mañana?

—Domingo: No sé, poh. ¿Cuánto es?

—Parived: La pieza la puedo vender en 15 mil dólares y a mí me piden cinco palos (cinco millones). No me piden nada, poh.

—Domingo: Ya, poh. Yo te los tengo para mañana.

—Parived: Eso sí, (el reloj) no tiene caja ni documento ni nada, pero me da lo mismo. Al comprador le da lo mismo.

—Domingo: No, si eso es problema tuyo.