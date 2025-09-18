Audífonos usados por la hija del presidente Boric generan curiosidad: ¿Sirven los protectores de oídos?

Un experto analiza los audífonos usados por la hija de casi tres meses del mandatario junto a Paula Carrasco.

Durante las últimas horas, ha sido tema de conversación la inauguración de las fondas en el Parque O’Higgins, pero por un curioso elemento: Los audífonos usados por Violeta Boric.

Y es que la noche del martes la hija de casi tres meses del mandatario junto a Paula Carrasco lució unos audífonos llamados Muffy Baby que están diseñados para ambientes ruidosos.

¿Sirven los audífonos usados por Violeta Boric?

En conversación con Las Últimas Noticias, el fonoaudiólogo de GAES Chile, Víctor Astudillo, enfatizó que estos dispositivos “cumplen un rol clave en la protección auditiva de los lactantes”.

Estos aparatos están diseñados específicamente para lactantes en entornos con altos niveles de ruido. “Hay que considerar que en conciertos, fondas o festivales el ruido puede llegar fácilmente a niveles de 100 decibeles, muy por encima de los 55.60 dB que la OMS considera seguros”.

El especialista explicó que la exposición a ello “puede dañar las células ciliadas del oído interno, que permiten escuchar correctamente y no se regeneran si se destruyen. En niños pequeños, cuyo canal auditivo es más reducido y su sistema nervioso auditivo todavía está en desarrollo, el riesgo es mayor, se pueden presentar síntomas de fatiga, zumbidos, irritabilidad, miedo e, incluso, pérdida auditiva temporal”.

En ese contexto, subrayó que “el uso de protectores auditivos debería ser obligatorio entre los más pequeños y es altamente recomendable en todas las edades”, detallando que lo ideal es “optar por dispositivos hipoalergénicos, cómodos y adaptados a cada edad, desde tapones de silicona especial hasta orejeras protectoras que se ajustan. Estos pueden reducir la intensidad del sonido en hasta 20 decibeles”.

Sobre los lactantes, Astudillo insistió en la prevención como la mejor medida: “No existe una edad segura para asistir sin protección a un evento ruidoso, los oídos de los bebés ya están formados al nacer, pero su capacidad de procesar y filtrar sonidos siguen madurando hasta la adolescencia, lo que los hace más vulnerables”.