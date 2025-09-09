Reprograman audiencia de revisión de desafuero a Lavín mientras el diputado acusa “sesgo y parcialidad” de Fiscalía

El diputado gremialista apuntó contra el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, por gastar "cientos de millones en esta persecución", y también contra el Ministerio Público por haber intentando "todo lo posible por crear un delito".

Este martes se dio a conocer un nuevo aplazamiento a la audiencia donde se revisará la solicitud de desafuero en contra del diputado Joaquín Lavín León, que en primera instancia estaba fijada para este 11 de septiembre.

Según comunicó el Ministerio Público, los querellantes solicitaron fijar nuevo día y hora, quedando así fijada para el 16 de este mes a las 08:30 de la mañana.

La audiencia para conocer qué se resuelve en torno a la petición de desafuero en contra del parlamentario UDI estaba fijada en primera instancia para el 4 de septiembre, pero su defensa solicitó reagendarla, siendo aceptado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esta solicitud de desafuero persigue que Lavín sea formalizado en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco. El caso, donde trabajan conjuntamente la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de Fiscalía.

En particular se indica que el diputado gremialista habría ejecutado un mecanismo de financiamiento ilegal de su campaña política al rendir facturas ideológicamente falsas, sin respaldo en servicios reales, con el propósito de desviar recursos desde el Congreso.

Por el lado querellante se sumó la Municipalidad de Maipú, liderada por el alcalde Tomás Vodanovic, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Lavín acusa sesgo y parcialidad

El diputado fue consultado el lunes sobre este tema, señalando que él era “el más interesado” en que esto se resuelva a la brevedad y acusando al Ministerio Público de estar “sesgado” en esta causa.

“El más interesado que esto se aclare luego soy yo, pero que se aclare con la verdad”, expresó Lavín Jr. Aquí el Ministerio Público ha hecho todo lo posible por crear un delito. El alcalde de Maipú ha gastado fondos importantes, dinero de la municipalidad, cientos de millones en esta persecución, alcalde Vodanovic que además está imputado por fraude al fisco, que está siendo investigado por pagarle a estos mismos abogados con fondos municipales para defender sus causas personales”.

A ello agregó que será la Corte la que defina si hay o no fundamentos para desaforarlo, pero que espera quede en evidencia “el sesgo y la parcialidad que ha tenido el Ministerio Público en su investigación”.