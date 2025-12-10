País recoleta

Ataque armado en Recoleta deja un hombre muerto y una mujer en estado grave

Por CNN Chile

10.12.2025 / 07:28

Desconocidos dispararon desde un vehículo en movimiento contra dos personas en calle Rengifo. La PDI investiga un posible vínculo con el tráfico de drogas.

Un ataque armado durante la noche de este martes dejó a un hombre muerto y a una mujer en estado grave en la comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió en calle Rengifo, a pocos metros de la intersección con Olivos, donde desconocidos abrieron fuego desde un vehículo en movimiento contra ambas personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la información policial, vecinos trasladaron a las víctimas en un automóvil particular hasta la Clínica Dávila. En el recinto asistencial se confirmó la muerte del hombre, mientras que la mujer quedó internada bajo pronóstico reservado.

Los primeros antecedentes indican que ambas víctimas serían de nacionalidad extranjera.

La PDI asumió las diligencias investigativas y no descarta que el ataque tenga relación con un incidente ligado al tráfico de drogas, hipótesis que deberá aclararse conforme avance la investigación.

