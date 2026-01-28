Ataque armado en Plaza Santa Ana de Santiago deja un fallecido y tres personas heridas

El hecho se registró durante la madrugada de este miércoles en el sector de Catedral con San Martín. Una de las víctimas murió en un centro asistencial.

Un ataque con arma de fuego ocurrido durante la madrugada de este miércoles dejó como saldo un muerto y tres heridos en pleno centro de Santiago.

El hecho se produjo en las inmediaciones de la Plaza Santa Ana, específicamente en el cruce de las calles Catedral y San Martín, cerca de la salida del Metro Santa Ana.

¿Qué pasó en Plaza Santa Ana?

De acuerdo con los antecedentes preliminares, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos en la vía pública, lo que derivó en que cuatro personas resultaran lesionadas. Todas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se confirmó posteriormente la muerte de uno de los heridos, un ciudadano colombiano de 28 años que recibió un impacto balístico en la cabeza.

Entre los otros afectados, uno de nacionalidad peruana se mantiene en riesgo vital, mientras que los dos restantes presentan lesiones de diversa gravedad. Uno de los heridos logró huir a pie por calle Catedral, pero se desplomó a pocos metros del lugar. Momentos después, fue auxiliado por transeúntes y trasladado para recibir atención médica.

La fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Bárbara Ramírez, indicó que el ataque habría sido perpetrado por al menos una persona que portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de personal especializado del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), quienes realizan peritajes en el sitio del suceso, además del levantamiento de registros de cámaras de seguridad, con el objetivo de establecer la dinámica del ataque y dar con el o los responsables del homicidio consumado y del triple homicidio frustrado.