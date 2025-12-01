País policial

Ataque armado en Las Condes deja a cinco personas heridas: Se produjo dentro de un complejo deportivo

01.12.2025

El hecho se produjo durante la tarde del pasado domingo en la calle Vital Apoquindo.

Durante la tarde del pasado domingo, se produjo un violento hecho al interior de un complejo deportivo ubicado en la calle Vital Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

Según los antecedentes policiales preliminares, en el lugar resultaron heridas cinco personas a raíz de un ataque armado.

Una mujer adulta mayor se encuentra en riesgo vital a raíz de la complejidad de sus heridas.

De acuerdo a información de Radio Biobío, un sujeto llegó hasta el lugar con un arma de fuego, con la cual ejecutó una cantidad indeterminada de disparos contra las víctimas, y posteriormente se dio a la fuga.

Cuatro lesionados fueron trasladados hasta el SAPU Aníbal Ariztía, mientras que la adulto mayor fue trasladada hasta el Instituto de Neurocirugía en Providencia, donde se mantiene internada con riesgo vital.

