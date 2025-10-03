Ataque armado en Ciudad Empresarial de Huechuraba: motociclistas asesinan a una persona a tiros

La tarde de este jueves 2 de octubre, se registró un tiroteo en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba.

Un tiroteo ocurrido la tarde de este jueves 2 de octubre en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, dejó un fallecido y un herido, según confirmó Carabineros.

De acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, al menos 20 disparos se habrían registrado en la zona de acceso a la autopista que conecta con el túnel San Cristóbal.

Los primeros antecedentes señalan que dos sujetos en una motocicleta interceptaron a un vehículo particular y abrieron fuego contra sus ocupantes. Producto del ataque, el copiloto del automóvil murió en el lugar, mientras que el conductor logró escapar herido y buscó auxilio en la Tenencia de Carabineros El Salto, para luego ser trasladado al Hospital San José en calidad de detenido.

El coronel Marco Gutiérrez, prefecto de Santiago Norte, informó que en el sitio del suceso se halló una “gran cantidad de evidencia balística” y se confirmó la muerte de uno de los ocupantes del vehículo particular. Además, precisó que no se encontraron armas de fuego, pero sí munición y un cargador.

Según lo señalado por el oficial, la investigación se encuentra en una fase inicial y actualmente se están recopilando los primeros antecedentes.