Ataque con 36 disparos y triple homicidio frustrado sacuden La Pintana

Dos hechos de violencia armada marcaron la noche del lunes en la comuna. Un hombre fue asesinado tras recibir más de 36 disparos y otras tres personas resultaron heridas en un tiroteo distinto ocurrido horas antes.

Una violenta noche se vivió en La Pintana producto de dos procedimientos policiales: uno debido al asesinato de un hombre y otro por un triple homicidio frustrado.

El hecho más grave ocurrió cerca de las 21:50 horas en la intersección de las calles Diego Barros Arana con Pablo VI, en la población Santo Tomás. Según el capitán Jaime Victoriano, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, la víctima, un hombre de 27 años con antecedentes penales por homicidio y lesiones leves, fue emboscada por un grupo de sujetos que “percutan más de 36 disparos” en su contra.

El afectado fue trasladado por transeúntes hasta el Hospital Padre Hurtado con heridas en el abdomen, brazo y pierna, pero pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida. El fiscal ECOH, Eduardo Jeria, informó que se levantó evidencia balística en el lugar, aunque los equipos tuvieron que retirarse debido al “clima que se estaba generando en la población”. No se descarta que el ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas.

Triple homicidio frustrado

Horas antes, alrededor de las 18:40, en la población El Castillo, dos hombres y una mujer adultos —todos con antecedentes penales— resultaron heridos de gravedad tras participar en una balacera en la calle El Lingue.

Los lesionados, trasladados también al Hospital Padre Hurtado, quedaron fuera de riesgo vital y se negaron a entregar antecedentes para formalizar la denuncia. En el sitio del suceso se encontraron cerca de ocho vainas, según precisó el fiscal Jeria.