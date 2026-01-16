Así se gestó la operación que permitió recuperar una valiosa colección de cartas Pokémon robada hace dos años en Viña del Mar

Una serie de coincidencias, el reconocimiento de cartas firmadas y la coordinación con Carabineros permitió recuperar en Viña del Mar una colección robada en 2024, con piezas valoradas en hasta 120 dólares.

Una verdadera aventura digna de película fue la que permitió recuperar en Viña del Mar una valiosa colección de cartas Pokémon que había sido robada hace dos años a su dueño.

El hallazgo se produjo en los días posteriores a Año Nuevo, cuando una persona llegó hasta la tienda Command Center, ubicada en calle Arlegui, ofreciendo una carpeta con cartas de juegos como Magic y Pokémon. El sujeto preguntó cuánto podían pagarle y dejó el material para que fuera revisado con mayor detención.

Al analizar la carpeta, los trabajadores detectaron que se trataba de cerca de 300 cartas, varias de ellas de alto valor. Algunas estaban firmadas, lo que llamó especialmente la atención del equipo, que decidió consultar a un especialista del local.

Fue en ese proceso cuando reconocieron la firma del chileno Fernando Cifuentes, campeón mundial del Pokémon Trading Card Game. Con ese antecedente, comenzaron a cruzar información y a buscar el origen del material.

Según los registros, la colección había sido sustraída en 2024 desde el domicilio de Cifuentes, cuando desconocidos ingresaron a su casa y robaron cartas y otras pertenencias. Al ser contactado, el dueño confirmó que se trataba de su colección, respaldando su versión con fotografías.

Tras confirmar el origen de las cartas, los trabajadores del local se coordinaron con Carabineros y Seguridad Ciudadana. La compra se mantuvo acordada para no alertar al vendedor y se fijó una hora para concretar la transacción.

Al momento de la cita, personal policial llegó al lugar y realizó el procedimiento correspondiente. Según relataron los involucrados, la intervención fue rápida y el sujeto no opuso resistencia.

La colección es de alto valor

De acuerdo al artículo, varias de las cartas recuperadas tenían un valor estimado entre 80 y 120 dólares. Desde el rubro explicaron que el precio depende de factores como la rareza, el estado de conservación y la edición.

También detallaron que los mazos se componen de 60 cartas y que existen distintos tipos, como cartas de energía, comunes y legendarias, estas últimas especialmente cotizadas por jugadores y coleccionistas avanzados.

Finalmente, la colección fue identificada como parte del robo denunciado y quedó bajo custodia de las autoridades, mientras continúa la investigación para su devolución formal al propietario.