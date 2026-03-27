Así quedaron conformadas las comisiones del Senado para el período 2026-2030

Las comisiones de Agricultura, de Derechos Humanos, de Nacionalidad y Ciudadanía y la de Trabajo y Previsión Social no se constituyeron, pero su integración ya quedó definida en el acuerdo de las coaliciones.

Este jueves quedaron conformadas las comisiones del Senado para el período 2026-2030.

Las distintas coaliciones llegaron a un acuerdo político y de gobernabilidad durante la tarde, sellando la mayoría de las comisiones.

Cabe recordar que, de acuerdo al Reglamento del Senado, las comisiones permanentes y especiales estarán compuestas por cinco senadores, y cada senador o senadora deberá integrar al menos una comisión.

Senado: Así quedaron compuestas las comisiones

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización: Danisa Astudillo (presidenta), Miguel Ángel Becker, Ricardo Celis, Renzo Trisotti y Esteban Velásquez.

La Comisión de Relaciones Exteriores quedó integrada por Manuel José Ossandón (presidente), Loreto Carvajal, Rodolfo Carter, Vlado Mirosevic e Iván Moreira.

En tanto, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento estarán Pedro Araya (presidente), Claudia Pascual y Paulina Vodanovic, Andrés Longton y Arturo Squella.

Lee también: Proyecto sobre uso de agua de mar para desalinización fue respaldado en el Senado y quedó listo para convertirse en ley

La Comisión de Economía quedó constituida por Gastón Saavedra (presidente), Ricardo Celis, Diego Ibáñez, Carlos Kuschel y Matías Walker.

Mientras que la Comisión de Hacienda será presidida por Javier Macaya e integrada por Daniella Cicardini, María José Gatica, Paulina Vodanovic y Rodolfo Carter.

La Comisión de Educación quedó compuesta por Gustavo Sanhueza (presidente), Yasna Provoste, Rojo Edwards, Vlado Mirosevic y Cristian Vial.

En la Comisión de Defensa participarán Francisco Huenchumilla (presidente), Camila Flores, Pedro Araya, Gastón Saavedra y Cristian Vial.

Mientras que la Comisión de Obras Públicas está constituida por María José Gatica (presidenta), Ximena Ordenes, Rodolfo Carter, Alfonso De Urresti e Ignacio Urrutia.

El senador Sergio Gahona presidirá la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, que está integrada por Miguel Ángel Calisto, Ricardo Celis, Alfonso De Urresti y Andrés Longton.

Asimismo, el senador Juan Luis Castro liderará la Comisión de Salud, que quedó compuesta por Karol Cariola y Ximena Ordenes, y los senadores Sergio Gahona y Enrique Lee.

En la Comisión de Economía presidirá Yasna Provoste y está integrada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Juan Luis Castro, Daniel Núñez y Renzo Trisotti.

Por su parte, la Comisión de Vivienda y Urbanismo está integrada por Fidel Espinoza (presidente), Loreto Carvajal y Alejandra Sepúlveda, Miguel Ángel Becker y Gustavo Sanhueza.

En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones estarán Camila Flores (presidenta), Danisa Astudillo, Ximena Ordenes y los senadores Alejandro Kusanovic y Enrique Van Rysselberghe.

La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura quedó compuesta por Carlos Ignacio Kuschel (presidente), Miguel Ángel Calisto, Fidel Espinoza, Iván Flores y Alejandro Kusanovic.

Mientras que la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación será presidida por Rojo Edwards e integrada por Daniella Cicardini y los senadores Ricardo Celis, Luciano Cruz-Coke y Manuel José Ossandón.

La Comisión de Seguridad Pública está presidida por el senador Karim Bianchi e integrada por los senadores Pedro Araya, Juan Luis Castro, Andrés Longton y Cristian Vial.

Lee también: Daniella Cicardini pidió la renuncia del ministro Jorge Quiroz y no obtuvo respaldo en el PS: Así fue el cruce en el Senado

La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía será presidida por Karol Cariola y estará compuesta por Daniella Cicardini, Ricardo Celis, Carlos Kuschel e Ignacio Urrutia.

En tanto, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género estará integrada por Loreto Carvajal (presidenta), Daniella Cicardini, Vanessa Kaiser, Paulina Núñez y Beatriz Sánchez.

La Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad será presidida por Sebastián Keitel e integrada por Fabiola Campillai, Vanessa Kaiser, Miguel Ángel Becker y Juan Luis Castro.

El senador Alfonso De Urresti presidirá la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deporte y Recreación, que quedó integrada por Beatriz Sánchez, Alejandra Sepúlveda, Sebastián Keitel y Enrique Lee.

En tanto, la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia será presidida por Vanessa Kaiser e integrada por Andrea Balladares, Fabiola Campillai, Loreto Carvajal y Enrique Van Rysselberghe.

Por último, las comisiones de Agricultura, de Derechos Humanos, de Nacionalidad y Ciudadanía y la de Trabajo y Previsión Social no se constituyeron.

Desde el Senado explicaron que “su integración ya estaría definida en el acuerdo, al igual que las presidencias respectivas”.

Si no ocurren cambios, la Comisión de Agricultura estaría presidida por Alejandra Sepúlveda e integrada por Loreto Carvajal, Andrea Balladares, Alfonso De Urresti e Ignacio Urrutia.

La senadora Fabiola Campillai presidiría la Comisión de Derechos Humanos, integrada por Fidel Espinoza, Ricardo Celis, Enrique Van Rysselberghe e Ignacio Walker.

Y la Comisión de Trabajo quedaría compuesta por Luciano Cruz-Coke (presidente), Andrea Balladares, Gastón Saavedra, Daniel Núñez y Arturo Squella.