Así fue el momento exacto de la detención del sicario que mató al “Rey de Meiggs”

Alberto Carlos Mejía Hernández fue liberado por error el pasado 10 de julio tras detectarse un error en su documento de ingreso al penal Santiago 1, emitido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. Luego de salir de la cárcel, el imputado venezolano se dirigió hasta Arica, para finalmente salir del país.

Durante la tarde de este sábado, se confirmó la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio José Felipe Reyes Ossa, el denominado “Rey de Meiggs”.

Alberto Carlos Mejía Hernández fue liberado por error el pasado 10 de julio tras detectarse un error en su documento de ingreso al penal Santiago 1, emitido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. Luego de salir de la cárcel, el imputado venezolano se dirigió hasta Arica, para finalmente salir del país.

La captura se concretó en Colombia, gracias a las diligencias realizadas por parte del Departamento OS9 en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) e Interpol de la Policía Nacional de Colombia.

Video captó el momento de la detención

A través de X, el Director General de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Triana reveló imágenes del momento exacto de al detención de Mejía Hernández, destacando el tatuaje que mantenía en una de sus manos y que permitió identificarlo.

“¡𝐂𝐀𝐘𝐎́ 𝐔𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐌𝐀́𝐒 𝐁𝐔𝐒𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 ‘𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀’ 𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄! En Barrancabermeja (Santander), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la policía de Colombia, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, y en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado #ELPACCTO, hizo efectiva la Notificación Roja contra el delincuente venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández”, indicó.

El efectivo policial agregó que “la operación binacional, coordinada con la Oficina Central Nacional de INTERPOL Chile y Carabineros del hermano país, permitió establecer que el prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa. El retenido, requerido por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la fiscalía de Colombia para continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición”.