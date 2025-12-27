Así fue el ensayo de fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar previo a Año Nuevo

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, señaló que el ensayo fue solo una "pequeña muestra" del gran evento que espera convocar a un millón de personas en la Región de Valparaíso.

La Región de Valparaíso es conocida por su puerto, pero también por las festividades de fin de año. En la previa del Año Nuevo, miles de personas pudieron apreciar, durante la noche del viernes 26 de diciembre, los ensayos de lanzamiento de fuegos artificiales en el mar.

La prueba se realizó en el entorno de Playa del Deporte, donde, durante cinco minutos, se vivió un espectáculo en el cielo.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sostuvo que esto fue solo una “pequeña muestra” del gran evento que espera convocar a un millón de personas entre la Ciudad Jardín y Valparaíso, y detalló que el show será de bajo ruido y alta intensidad lumínica.

La empresa colombiana El Vaquero será responsable del evento pirotécnico. En la madrugada del 1 de enero de 2026, el espectáculo tendrá una duración de 18 a 20 minutos y se estima el lanzamiento de más de 28 mil disparos desde 16 puntos de la región, nueve en Valparaíso y siete en Viña del Mar.

