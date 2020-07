“¿Qué ha sido lo más difícil? Bueno, el uso de mascarillas. Ha sido súper complicado. Los niños en general la utilizan, los profesores también, pero ha sido difícil, porque es complicado respirar con ella, sobre todo el profesor que está haciendo clases. Así que eso ha sido lo más complejo”.

Son las palabras de Katherine Ringeling, directora de la Escuela Aldea Educativa Rapa Nui, quien encabeza, en su liceo, el retorno presencial a las salas de clase. Reconoce que no ha sido fácil, aunque hasta ahora todo ha ido bien.

“Ya han entrado casi la totalidad de los niños. Este miércoles entran los octavos y los segundos medios, que serían los últimos en ingresar en este retorno gradual. Los tenemos distribuidos por días. Por ejemplo, los cuartos medios vienen de lunes a viernes, en la jornada de la mañana. Los terceros medios solo tres días a la semana y de séptimo a segundo medio dos días a la semana, para que podamos cumplir con toda la normativa y la cantidad de niños por sala, de acuerdo con el protocolo sanitario que tenemos”, explica la directora.

La escuela Aldea Educativa Rapa Nui tiene 416 alumnos. Recibe a estudiantes de séptimo a cuarto medio.

“Tuvimos que dividir los cursos, en dos grupos. De 19 cursos, ahora pasaron a ser el doble. Los cursos con menos cantidad de alumnos, que son los más grandes, se quedan con la cantidad que son. La priorización que tuvimos que hacer, por la cantidad de horas que nos permitían dentro de este protocolo sanitario realizar por la cantidad de niños por sala. Considerando eso, se rebajaron las horas de clases a la mitad, priorizando Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Inglés y Rapa Nui”, cuenta Ringeling.

Desafío de llevar adelante esta nueva realidad en los establecimientos educacionales de la isla que también enfrenta el Colegio Lorenzo Baeza. Con 558 estudiantes, con atención a alumnos desde pre kinder hasta sexto básico, pero también imparten educación a jóvenes y adultos en horario vespertino.

“Nosotros fuimos el primer colegio que retornó, prácticamente, con la mitad del establecimiento. Partimos con 243 estudiantes el primer día de clases y, hasta el día de hoy, la verdad es que todo se ha desarrollado de manera muy eficiente. No hemos tenido ninguna dificultad. Por el contrario, nos dimos cuenta que era una necesidad y las familias estaban ansiosas, así como los niños, de volver a clases”, cuenta la directora del establecimiento, Geisha Bonilla.

Además, relata que “nosotros somos un colegio con jornada escolar completa. De las 38 horas pedagógicas sacamos las horas de libre extensión y nos quedamos solo con 30, de lunes a viernes. Es decir, en una jornada que va desde las 8:30 a las 13:30. ¿Qué tuvimos que hacer? Dividimos los cursos, porque el protocolo nos pide menos de 20 alumnos por sala“.

La normativa sanitaria señala los requisitos para el funcionamiento de los establecimientos educaciones. Desde la obligatoriedad del uso de mascarillas hasta la instalación de las mesas o pupitres para los estudiantes.

Katherine Ringeling, directora de Aldea Educativa Rapa Nui, señala que “en las salas, cada pupitre está a una distancia de más de un metro entre un niño y otro. En las salas más pequeñas tenemos 16 niños por sala, y en las más grandes tenemos 22 niños. El uso de mascarillas es obligatorio. Hay jabón gel en todas las dependencias, tanto al ingresar a la sala como al salir, en los baños, en el bus y en todas las oficinas. Se está dando el servicio de desayuno con todo el protocolo establecido. Se sanitiza todas las semanas el colegio con amonio cuaternario y todos los días con solución de cloro todas las puertas, mesas, sillas, manillas, ventanas, todas las superficies donde pueda haber contacto”.

La mascarilla, el principal problema

El uso obligatorio del barbijo es una de las formas más importantes para prevenir. Sin embargo, para los mismos estudiantes no ha sido fácil.

En la Escuela Aldea Educativa Rapa Nui los alumnos y alumnas de octavo básico y segundo medio regresaron a clases este miércoles 15 de julio. Josefa, tras su primer día de clases, dijo: “me emocioné porque me gusta venir al colegio y me quería reencontrar con mi amiga y estoy feliz. Después de tanto tiempo esto se extraña. Estar encerrados todo el rato sin salir, entonces igual es fome“.

“A mí, personalmente, no me molesta estar poniéndome alcohol gel y usar la mascarilla, porque más que nada es por precaución, para que no nos pase nada. Aunque hay algunos que no les gusta tomar las medidas de precaución, y hay que estar diciéndole que se pongan la mascarilla para prevenir”, agrega Josefa.

Algo que comparte la directora del establecimiento, Katherine Ringeling. “Mantener estas reglas es difícil. Independiente que tenemos todo bajo control, igual se escapan cosas. Los niños no siempre respetan, por ejemplo, el uso de mascarillas que ha sido nuestro problema, es porque te ahoga la verdad. El profesor que está haciendo clases toda la mañana termina con jaqueca. Entonces, poner en práctica estas cosas es complejo”.

Geisha Bonilla, Directora del Colegio Lorenzo Baeza, señala que “desde el ingreso al colegio los niños reciben, por ejemplo, el lavado de manos con alcohol gel. Hay unos dispensadores que pusimos. Hacemos control de temperatura. Tuvimos que demarcar todo el establecimiento por el distanciamiento social, y como es un recinto que recibe niños pequeños hicimos las demarcaciones con colores para que fuera más grato a ellos y también fuera más comprensible. Además, cada ciertas horas, está definido el lavado de manos de todos los cursos. La primera semana partimos con recreos diferidos, para dividir los patios y así evitar las aglomeraciones“.

La evaluación de la autoridad

El Seremi (s) de Salud de la Región de Valparaíso, Jaime Jamett, valoró los esfuerzos que se están realizando tanto en Rapa Nui como en la Isla de Juan Fernández. “Se han tomado todos los resguardos sanitarios para que esta condición de volver a las actividades educacionales sea hecha con la mayor seguridad posible”, dice.