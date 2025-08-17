Asesor económico de Johannes Kaiser: “Si me piden cerrar el Banco Central, lo cierro”

Conduce: Nicolás Paut.

El próximo de 16 de noviembre se efectuará la elecciones presidenciales y parlamentarias en las que el electorado elegirá al próximo Presidente y parlamentarios para Chile.

En una una nueva edición de Agenda Económica PM, conversamos con Víctor Espinosa, coordinador económico de la candidatura de Johannes Kaiser.

Uno de los temas que se tomó la discusión en la candidatura presidenciales es los impuestos a las empresas. Consultado al respecto, Espinosa señala que “queremos bajar los impuestos a las empresas de 27% al 15%.

Otro aspecto importante es le gasto fiscal, para lo que el asesor económico de Kaiser propone reducir los ministerios de 25 a 9.

“En la restructuración de los ministerios se pueden ahorrar entre 1,5 y un 2% del PIB“, argumenta.

Además, sostiene que eliminarán las transferencias a fundaciones y ONG, ya que indica que “son robos que sirve para hacer protestas en las calles”.

Otro punto para mejorar el gasto fiscal será el privatizar empresas públicas.

“Vamos a privatizar TVN. Ya tenemos diseñada la propuesta para venderla“, adelanta

La implementación de la reforma de las pensiones es otro aspecto que deberá enfrentar el próximo gobierno. Al respecto, Espinosa dice que “a la reforma de pensiones le haremos varios cambios”.

“Eliminaremos los fondos generacionales y el préstamos al Estado. El 1,5% de agregará a las cuentas individuales“, cuenta.

Finalmente, consultado sobre la eliminación del Banco Central, Espinosa señala que “no está en el programa de gobierno”, sin embargo si fuese un eventual Ministro de Hacienda, dice que “si me piden cerrar el Banco Central, lo cierro”

