Asesor económico de Jara y planteamiento de regularizar a todos los migrantes sin antecedentes penales: “Yo creo que es bastante razonable”

En conversación con CNN Chile, Luis Eduardo Escobar valoró la idea presentada por la Sociedad Nacional de Agricultura.

Luis Eduardo Escobar, asesor económico de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara (PC), se refirió a la propuesta presentada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en materia de migración.

El líder del gremio y exministro durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Antonio Walker, había apuntado a una regularización de migrantes sin antecedentes penales y que ya hayan desempeñado funciones en faenas agrícolas.

En este sentido, en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, Escobar fue consultado por dicha idea, y aseguró que “yo creo que es bastante razonable. Una de las cosas que dijo él y que dijo Luis Mayol también, y que es bien importante, es que en teoría los trámites son muy razonables, porque se pondría término a esto de que los trabajadores entran a Chile, se ponen a trabajar y que seis meses después todavía no tienen la visa temporal“.

Consultado sobre lo que se debería hacer con los cientos de miles de migrantes que ya están acá, sostuvo que “yo lo que le escuché a Walker esta mañana, estuve en reunión con él, es que ellos saben exactamente quiénes son las personas que trabajaron con ellos en el pasado y que les gustaría recontratar. A eso a mí me parece que lo más lógico es registrarlo y legalizarlo”.

Del mismo modo, se le preguntó si Chile tiene la capacidad para regularizar 360.000 personas, ante lo cual Escobar recalcó que “bueno, están aquí ya. No necesariamente, nosotros tenemos que hacer una selección, y creo que eso es lo que ha dicho mi candidata también, tenemos que hacer un grupo con quiénes de esas personas queremos que se queden en el país, y los demás se tendrán que ir”.

Consultado si es que coincide en que todos los migrantes irregulares que no tengan antecedentes penales debieran ser regularizados, Escobar aseguró que “yo creo que eso es lo más razonable“.

Respecto a los dichos del Presidente Boric sobre que Chile no tiene capacidad para más migrantes, aseguró que “bueno, esos ya están aquí (…) en el mundo entero este es un problema. No hay ningún país que yo conozca, a no ser que usted me informe de lo contrario, que haya resuelto el problema, ni uno”.

En respuesta a sus dichos, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló: “Vocero económico de Jeannette Jara confirma que podrían regularizar hasta 360 mil inmigrantes ilegales. Increíble”.