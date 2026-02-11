Asesinan a balazos a extranjero de 40 años en Quinta Normal: Ataque ocurrió cerca de su domicilio

La Fiscalía ECOH informó que la víctima recibió varios impactos balísticos en la vía pública y murió en el Hospital Félix Bulnes. Los autores, de manera preliminar, se movilizaban en un vehículo.

Un hombre de 40 años, de nacionalidad venezolana, murió tras recibir múltiples disparos en la vía pública en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

De acuerdo con antecedentes preliminares, Carabineros recibió una alerta cerca de las 00:00 horas por un presunto robo en la calle Juana Quinel. Al llegar al lugar, el personal policial encontró evidencia balística y, según testigos, se trató de un ataque con arma de fuego: desconocidos dispararon contra la víctima y luego huyeron.

La fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Lucía Valdivia, señaló en un punto de prensa que el hombre fue atacado cerca de su propio domicilio y recibió “varios impactos balísticos”. Tras el hecho, familiares lo trasladaron en un vehículo hasta el Hospital Clínico Félix Bulnes, donde falleció pese a los intentos médicos por reanimarlo.

Sobre los responsables, la persecutora indicó que, de forma preliminar, se movilizaban en un vehículo. Además, explicó que existen diligencias pendientes para revisar la evidencia balística levantada en el sitio del suceso y analizar cámaras de seguridad del sector.

La víctima tenía su situación migratoria regular en el país y no registraba antecedentes penales. Por instrucción del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias.