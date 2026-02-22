Ascienden a nueve las víctimas fatales tras explosión en Renca: Tres personas murieron en las últimas 24 horas

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que en las últimas 24 horas fallecieron tres pacientes, dos hombres y una mujer, producto de la explosión ocurrida en la comuna de Renca la mañana del jueves 19 de febrero.

Durante la tarde de este domingo, las autoridades reportaron que ascendieron a nueve las víctimas fatales tras la explosión registrada en la comuna de Renca el pasado jueves 19 de febrero.

Según informó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, fallecieron tres pacientes: dos hombres y una mujer, quienes se mantenían en riesgo vital tras el fatal accidente y se encontraban internados en la Clínica Indisa, el Hospital Félix Bulnes y la Mutual de Seguridad.

“En cuanto a la evolución de salud de las 12 personas que permanecen hospitalizadas, tanto en la red pública como en la red privada, ocho se encuentran estables dentro de su gravedad, aún en riesgo vital, y cuatro permanecen en cuidados intermedios”, señaló la autoridad sanitaria.

Cabe recordar que durante la mañana del jueves 19 de febrero, un camión que transportaba gas licuado perdió el control mientras transitaba por la autopista General Velásquez, a la altura de la Ruta 5 Norte, lo que derivó en una explosión.

Durante la noche de ese mismo día, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó el fallecimiento de cuatro personas, cifra que aumentó a seis el sábado 21 de febrero, y que este domingo se elevó a nueve.