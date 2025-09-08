Asalto en paradero de Puente Alto deja dos personas heridas a bala

El hecho ocurrió la mañana de este lunes cuando un solitario delincuente intentó robar a quienes esperaban locomoción en un paradero. Las víctimas, que se resistieron al delito, se encuentran fuera de riesgo vital.

Dos personas resultaron heridas a bala durante la mañana de este lunes tras resistirse a un asalto en un paradero de buses en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

El hecho se registró en la intersección de Santa Rosa con Punta Chilen, donde un solitario delincuente intimidó a las personas que se encontraban en el lugar esperando locomoción colectiva. Al oponer resistencia al robo, el asaltante hizo uso de un arma de fuego, hiriendo a dos de ellas antes de darse a la fuga.

Los afectados fueron trasladados de urgencia a un CESFAM cercano para recibir atención médica. Según informó Carabineros, las víctimas se mantienen fuera de riesgo vital.

La policía uniformada se encuentra realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero del delincuente responsable de este violento suceso. El incidente se suma a los recientes hechos de seguridad que afectan a la comuna de la zona sur de la capital.