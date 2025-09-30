Arzobispado de Santiago realizará misa y encuentro con funcionarios públicos: ¿Cuándo y dónde será?

La celebración estará presidida por el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí.

El Arzobispado de Santiago anunció que prontamente realizarán una misa y encuentro con funcionarios públicos.

La actividad será liderada por el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí.

“El Arzobispado de Santiago invita con especial cariño a todos los funcionarios públicos a participar en una misa y posterior encuentro con el Cardenal Chomali”, indicó la institución.

Además, señalaron que la misa y el encuentro serán “un momento para compartir y poner en manos del Señor la importante misión de servir al bien común desde el trabajo público”.

¿Cuándo es la misa para funcionarios públicos?

El Arzobispado informó que la celebración será el próximo jueves 9 de octubre a partir de las 18:00 horas.

Se realizará en la Catedral Metropolitana, ubicada en Plaza de Armas 498 (Santiago).

El cardenal Chomalí invitó “a cada funcionario y funcionaria a acercarse y participar de este espacio de encuentro comunitario”.

“Esperamos que puedan acompañarnos en la casa de todos y juntos dar gracias por la vocación de servicio que construye día a día una sociedad más justa y solidaria”, expresó el Arzobispado.