Arturo Squella por proyecto de Sala Cuna: “Nuestra voluntad es darle todo el espacio necesario para que salga del Senado”

El presidente del Partido Republicano sostuvo en una entrevista que el proyecto "podría despacharse del Senado durante la primera semana de marzo".

Este miércoles, el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al avance del proyecto de Sala Cuna, abriendo la posibilidad de que vea la luz en el nuevo ciclo parlamentario.

En conversación con Radio Duna, el timonel partió señalando que “la voluntad nuestra es darle todo el espacio necesario para que salga del Senado. Creo que podría despacharse del Senado durante la primera semana de marzo”.

Pese a ello, Squella aseguró que la iniciativa podría impactar en las pequeñas y medianas empresas. “Tal como está hoy día, alguien podría decir que se ha disminuido fuertemente el impacto que podría tener en las pymes”, sostuvo.

En esta línea, manifestó su incertidumbre respecto a cómo se financiaría, asegurando que “el temor es que se transforme en un nuevo impuesto al trabajo y es eso lo que hay que disipar; me da la impresión de que se está bastante cerca de eso”.

Finalmente, apuntó al actual gobierno. “No tengo ninguna duda de que, si este proyecto sigue avanzando y se despacha definitivamente a ley, dentro de las semanas o meses siguientes a que haya asumido el nuevo gobierno, se le va a reconocer el mérito a quienes dejaron la administración, y no solo a la actual, ya que este proyecto viene desde la administración del presidente Piñera, y todos ellos van a tener su participación si es que eso le preocupa al presidente Boric“, cerró.