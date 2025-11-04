Artés respalda a estudiantes por hechos violentos en liceos emblemáticos: “Estaré incluso con aquellos que tiran las bombas molotov”

El candidato presidencial además aseguró que hay un "trabajo oculto" para que fracase la educación pública.

Este martes se realiza el debate radial de Archi en el que participan todos los candidatos presidenciales que se presentarán a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

En este contexto, al candidato Eduardo Artés se le preguntó sobre los hechos de violencia registrados en liceos emblemáticos.

Al respecto, aseguró que “hay una rabia acumulada a través de los alumnos. Las formas podemos discutirlas y conversarlas. Sin embargo, hay un tema que es de fondo, que tenemos una sociedad que maltrata a los estudiantes, un sistema absolutamente injusto”.

“Además, cuando en los liceos emblemáticos tienes un verdadero trabajo oculto para que fracase la educación pública. No solo está desprovista de medios materiales, sino que también de personal docente, etc”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “yo personalmente (creo que) hay que estar con los alumnos. Y estaré incluso con aquellos que tiran las bombas molotov. Estaré con ellos porque son personas, son alumnos; no son delincuentes”.

Consultado sobre si legitima esa forma, sostuvo que “no la legitimo, pero no dejaré de estar con los alumnos. El día que trate a un alumno como delincuente, dejo de ser profesor“.