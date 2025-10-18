Artés asegura que un gobierno de Kast generaría un nuevo estallido social en Chile: “La gente no lo va a aceptar”

El candidato presidencial del movimiento Partido Comunista Acción Proletaria aseguró que cualquier administración que no resuelva la crisis actual enfrentará una explosión social inevitable.

El candidato presidencial Eduardo Artés alertó que un eventual gobierno de José Antonio Kast provocaría un nuevo levantamiento popular en Chile. En entrevista con Bío Bío Chile, el representante del movimiento Partido Comunista Acción Proletaria fue categórico al afirmar que “sin duda” habría un nuevo estallido social si el líder del Partido Nacional Libertario alcanzara la presidencia.

Artés fundamentó su advertencia en que la ciudadanía no aceptaría las políticas de recorte del gasto público propuestas por Kast, comparando esta situación con los conflictos actuales en Ecuador y las medidas implementadas por Javier Milei en Argentina. El candidato aseguró que “la gente no va a aceptar” estas medidas y que la explosión social ocurriría “quiera Eduardo Artés o no lo quiera”.

Críticas al sistema y propuestas radicales

El profesor también se refirió a su negativa a participar en el debate de Enade, señalando que no se prestaría para “una cosa mediática con el gran empresariado”. Entre sus propuestas más controversiales destacó la posibilidad de implementar la pena de muerte para pedófilos y líderes del crimen organizado, aunque aclaró que esta decisión debería someterse a plebiscito.

En materia internacional, Artés prometió “romper todo tipo de relaciones” con Israel y presentar ante la ONU una moción para expulsar al país, al que calificó como “una entidad de colonos”. Respecto a las empresas con capital chino, afirmó que todas deberían someterse a una nueva legislación nacional sin excepciones.