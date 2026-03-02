Arriba vuelo con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: Dos personas tenían órdenes de detención

En total, desde el arribo de Donald Trump a la presidencia del país norteamericano, se ha deportado a 354 chilenos.

El Gobierno informó el arribo de un vuelo proveniente de Estados Unidos con 34 ciudadanos chilenos deportados desde el país norteamericano.

Desde el Ministerio del Interior detallaron que, del total de personas, 23 corresponden a hombres y 11 son mujeres.

Con esto, además se consignó que durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos, se ha deportado a un total de 354 chilenos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, además detalló que dos personas quedaron a disposición de la justicia chilena, a raíz de que tenían órdenes de detención vigentes.

Del mismo modo, Elizalde puntualizó que “se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado de las instituciones”.

Finalmente, el secretario de Estado consignó que, en caso que se concrete un nuevo vuelo de deportaciones, “seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente“.