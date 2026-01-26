Decretan arresto domiciliario nocturno para causante de megaincendio en el Biobío: Imputado usó estufa artesanal

La causa indaga el origen del fuego, que comenzó por el uso de una estufa artesanal sin medidas de seguridad y se expandió rápidamente, dejando 20 fallecidos, 14 personas lesionadas y miles de viviendas y hectáreas dañadas en varias comunas.

El Juzgado de Garantía de Concepción resolvió este lunes imponer las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional a Claudio Andrés Luna Muñoz, imputado por su presunta responsabilidad en el megaincendio que afectó a la Región del Biobío y que dejó un saldo de 20 personas fallecidas.

La decisión fue adoptada durante la audiencia de formalización del acusado, instancia en la que el magistrado Carlos Aguayo rechazó la solicitud del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva.

El tribunal consideró que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, no es posible atribuirle responsabilidad directa en la falta de mantención de la cabaña ni de la estufa utilizada como cocina, elementos que habían sido provistos por su empleador. También estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la indagatoria.

Según lo expuesto en la audiencia, Luna había sido contratado como cuidador del fundo Don Pablo apenas algunos días antes del siniestro y no habría recibido instrucciones ni advertencias sobre el uso de la estufa artesanal que se encontraba en el lugar.

Además, el juez valoró que el imputado no registra antecedentes penales y que ha colaborado con la investigación, descartando también la existencia de riesgo de fuga.

Origen del incendio y cómo se expandió

De acuerdo con la Fiscalía, el incendio se originó cerca de las 15:10 horas del 17 de enero de 2026, cuando Luna utilizó una estufa adaptada como cocina en la cabaña ubicada en el sector El Pino de Concepción, a la altura del kilómetro 17 de la Ruta O-680.

El artefacto no contaba con un sistema atrapa chispas ni con un gorro en el cañón exterior, lo que habría provocado la ignición de la vegetación cercana.

Las llamas se propagaron rápidamente hacia un bosque ubicado en la ladera de un cerro próximo, favorecidas por la pendiente del terreno y las condiciones de viento.

El fuego avanzó posteriormente en dirección noreste, alcanzando el fundo Trinitarias de Forestal Arauco, a más de dos kilómetros del punto de inicio, y continuó sin control hacia el norte, afectando a las comunas de Penco y Tomé.

El siniestro derivó en un megaincendio de gran magnitud, que además de las 20 víctimas fatales dejó 14 personas con lesiones de diversa gravedad.

Asimismo, se reportaron daños en cerca de 9.000 viviendas y la afectación de 22.772 hectáreas, incluyendo plantaciones forestales, bosque nativo, matorrales, pastizales, construcciones, vehículos y animales.