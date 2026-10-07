Arrau rebate advertencia de Yáñez por equipamiento de Carabineros: “Es gravísimo y falso”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las advertencias del exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez sobre la disponibilidad de armamento y elementos de protección para los funcionarios de la institución.
“Eso que se decía ayer de que los carabineros no tienen chalecos antibalas es absolutamente falso y es de una irresponsabilidad tremenda sostenerlo”, afirmó Arrau en conversación con Radio Duna.
El secretario de Estado agregó que sería “gravísimo y falso” sostener que funcionarios salen a la calle sin armamento o chaleco antibalas.
Yáñez había señalado previamente que no existen pistolas, chalecos antibalas ni cascos para cubrir individualmente a toda la dotación y que parte del armamento automático de la institución tiene cerca de 50 años.
Sin embargo, el exgeneral director precisó que “todos los que salen al servicio, lo hacen con sus elementos de protección” y explicó que existen implementos, como cascos balísticos, que no están asignados de forma individual a cada funcionario.
Arrau reconoce que falta renovar equipamiento
Pese a cuestionar las declaraciones de Yáñez, Arrau reconoció que existen aspectos pendientes. Entre ellos mencionó la necesidad de completar el recambio de revólveres por pistolas semiautomáticas, aumentar las cámaras corporales y adquirir nuevas subametralladoras.
“Hay cosas que mejorar y en eso estamos. Hay que mejorar procedimientos, protocolos, entrenamientos”, señaló el ministro, quien aseguró que estas materias han sido abordadas con el actual general director de Carabineros.
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