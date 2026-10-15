“No es novedad que cierto sector se oponga a todo lo que sea legitimidad policial”: Arrau cuestiona al PC y PS por requerimiento contra las RUF

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó duramente el requerimiento que ingresaron 16 senadores de la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

El requerimiento tiene como objetivo impugnar normas de la iniciativa relacionadas con el uso de la fuerza potencialmente letal y el principio de proporcionalidad. Esto se da después de que el proyecto fuera aprobado por el Senado y quedará listo para convertirse en ley.

Tras ello, Arrau aseguró que “no es novedad que cierto sector se oponga a todo lo que sea la legitimidad de la acción policial, apoyar el orden y la seguridad”, según consignó Emol.

De esta forma, endureció el tono contra ciertos partidos de la oposición y sostuvo que “no es novedad que el Partido Comunista, en este caso, con algunos senadores del Partido Socialista, recurran al Tribunal Constitucional“.

El secretario de Estado señaló que el Gobierno estará monitoreando el proceso del requerimiento, pero cambió de tema al destacar el amplio respaldo que tuvo el proyecto en el Congreso Nacional.

“Quiero agradecer la otra cara de la moneda. Tras 3 años de tramitación, tras más de un año y medio que no se citaba la comisión mixta, se logra aunar voluntades de parlamentarios de todos los colores políticos, salvo ciertos sectores, pero hay una gran mayoría, y se logra aprobar esto en la Cámara de Diputados por 111 votos a favor. Se logra aprobar en Senado con 29 votos a favor ¿Y quién se encuentra? Mayorías que traspasan el oficialismo”, remarcó.

La agenda legislativa de seguridad del Gobierno

Además, detalló que las iniciativas en materia de seguridad del Gobierno siguen avanzando en el Congreso, ejemplificando esto con el caso del proyecto de aumento de la flagrancia de 12 a 24 horas y la ley antiencapuchados.

“Ingresaremos las próximas semanas con la mejora de remuneraciones a la Policía de Investigaciones. Son un sinfín de leyes que, su gran mayoría, avanzan la ley que mejora los tests de ADN por parte de los laboratorios de las policías o los que van a ingresar de ley 20 mil para algo similar. Son mejoras legislativas que tienen amplios apoyos”, añadió.

Por último, manifestó que “así estamos haciendo las cosas, dejando las diferencias políticas en lo posible para avanzar en darle más respaldo y más herramienta a nuestras policías y a todo el ecosistema de seguridad pública”.