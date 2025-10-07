País armada

Armada confirma presencia flota internacional en aguas de jurisdicción nacional y que “no realizaron faenas de pesca”

Por CNN Chile

07.10.2025 / 16:48

Desde la institución indicaron que patrullaron la zona tras denuncias realizadas por pescadores de la Región de Tarapacá y que han mantenido un monitoreo constante de la flota pesquera.

La Armada dio a conocer que el pasado 4 de octubre tomó conocimiento sobre denuncias realizadas por pescadores de la Región de Tarapacá debido a la presencia de pesqueros internacionales en aguas de jurisdicción chilena.

Los buques extranjeros estarían en cercanías del mar territorial chileno, aproximadamente a 12 millas náuticas de la costa.

Luego de llevar a cabo labores de patrullaje y verificación efectuadas por personal naval, “se pudo constatar que las flotas pesqueras observadas no se encontraban realizando faenas de pesca dentro de la jurisdicción nacional”, indicó la institución.

La Cuarta Zona Naval, mediante la Autoridad Marítima de Iquique y sus unidades dependientes, ha mantenido un “constante monitoreo de la flota pesquera extranjera que se encuentra frente a las costas de Iquique”.

Esto, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes, además de “resguardar las áreas de interés nacional, proteger la flora y fauna marina, y salvaguardar la vida humana en el mar”.

