Armada monitoreará buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao: Embarcación suscita sospechas de posible uso para espionaje

La medida busca resguardar la soberanía marítima y el cumplimiento de la normativa internacional, en medio de alertas por su posible uso dual, mientras un observador nacional fiscalizará sus operaciones en la Zona Económica Exclusiva chilena.

El buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao, que llegará al puerto de Valparaíso el 17 de enero, será sometido a un estricto monitoreo por parte de la Armada de Chile durante su misión científica en la Fosa de Atacama.

La medida responde a la necesidad de asegurar el cumplimiento de la normativa marítima y la soberanía nacional, en medio de cuestionamientos internacionales sobre el posible uso dual de la embarcación.

La Armada chilena precisó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) posee toda la documentación sobre la solicitud de investigación, permisos otorgados y rutas previstas dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país.

La nave realizará estudios en 33 estaciones oceanográficas entre Atacama y Arica, cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Para garantizar que el buque respete el itinerario aprobado, se embarcará un Observador Nacional encargado de fiscalizar las actividades científicas.

Desde la institución aseguraron que la vigilancia es parte de las obligaciones de seguridad y soberanía marítima, y que no implica acciones hostiles ni confrontacionales, recordando que Chile ha monitoreado previamente otras embarcaciones extranjeras en su ZEE.

Detalles del buque Tan Suo Yi Hao

La embarcación es operada por el Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo de la Academia de Ciencias de China, dispone de 11 laboratorios y tecnología avanzada para estudios oceanográficos.

También transporta al sumergible Fendouzhe, capaz de alcanzar profundidades superiores a los 8.000 metros.

Su historial de navegación, que incluye presencia frente a Filipinas, India y Australia en 2025, y trayectorias consideradas “inusuales” para fines científicos convencionales, ha generado alertas sobre posibles tareas de cartografía de cables submarinos estratégicos, recogió Infobae.

Especialistas en seguridad marítima advierten que naves de este tipo podrían recopilar información con valor militar, además de cumplir funciones científicas.