Armada hace oficial aviso por probabilidad de trombas marinas en el sur del país

Por CNN Chile

21.08.2025 / 13:55

La advertencia contempla a la Región del Biobío, Región de La Araucanía y la Región de Los Ríos.

Para la tarde de este jueves, la Armada oficializó una alerta por eventuales trombas marinas que podrían producirse en el sector costero del sur de Chile.

Según la información publicada por el Servicio Meteorológico de la Armada, el aviso rige desde las 13:00 horas hasta las 18:00 horas de esta jornada.

La institución detalló que el aviso está vigente para los sectores costeros de la Región del Biobío, Región de La Araucanía y la Región de Los Ríos.

La Armada advierte que en estos sectores podría haber un “posible desarrollo de nubes convectivas, que generan condiciones propicias para la formación de trombas marinas”.

 

